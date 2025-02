Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento febbraio 2025: hit parade top 20

Leggi su Lopinionista.it

Lisa in vetta alladicon Doja Cat & Raye in “Born Again”, sul podio anche Lady Gaga e CarpenterSul podio della Top 20 Internazionale di, al primo posto si piazza Lisa ft. Doja Cat & Raye con “Born Again”, quarto singolo tratto dall’album solista “Alter Ego” della cantante dei Blackpink. Il brano segna una bella collaborazione con Raye e Doja Cat. Un brano da ascoltare attentamente e da assaporare dalla prima all’ultima parola.PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaGdethbMm20yO5sJUxGOyYh&si=qaZjne3hBORAUSWlRacconta di come trasformare un grande dolore, in una trasformazione che porta alla rinascita emotiva e psicologica. Il trucco per riuscirci è dentro di noi. Quando un evento o una persona ci fa del male, non dobbiamo crogiolarci nel nostro bozzolo di tristezza, ma è necessario reagire perché il potere di ricominciare è dentro di noi e aspetta solamente di essere liberato.