Clamoroso! Stanno cercando di squalificare Lautaro | Procura apre indagine e cerca audio

La vicenda della presunta bestemmia diMartínez al termine di Juventus-Inter non si è ancora chiusa, nonostante la smentita del capitano nerazzurro. Secondo Il Messaggero, infatti, lafederale ha aperto un’per valutare la possibilità di una squalifica.Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti per mancanza di prove certe, ma l’inchiesta prosegue. A distanza di dieci giorni, laha acquisito solo un video con il labiale dell’attaccante argentino, mentre siancora l’che potrebbe chiarire se la parola incriminata sia stata “Zio” o “Dio”. Iltore federale Giuseppe Chiné dovrà avere la certezza assoluta prima di procedere con un eventuale deferimento.regolarmente in campo sabato contro il Napoli a prescinderePer l’Inter c’è una buona notizia: anche in caso di giudizio,sarà regolarmente a disposizione per il big match contro il Napoli del 1° marzo.