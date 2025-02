Liberoquotidiano.it - Clamoroso, Sinner spiazza tutti: dove si allenerà fino alla fine della squalifica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannikè pronto a ripartire. A dieci giorni dall'accordo con la Wada sui tre mesi di sospensione per il caso Clostebolel e dopo essersi ritemprato nella sua Sesto Puteria e alle sfilate di Milano il campione dell'Australian Open tornerà nel prossimosettimana agli allenamenti in vista del ritorno in campo previsto a maggio agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma.al 13 aprile quando potrà tornare all'attività di allenamento ufficiale, il 23enne altoatesino lavorerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club. Il circolo monegasco è un club privato e quindi allenandosi in quelle strutture, quelle che frequenta abitualmente, non infrangerà l'articolo 10.14.2 del CodiceWada che prevede che l'atleta sospeso possa allenarsi ma non in un luogo collegato a un'associazione nazionale, all'Atp, all'Itf,Wta o ai tornei del Grande Slam.