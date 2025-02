Anteprima24.it - Cisal Metalmeccanici: Mecoser, tavolo crisi contro delocalizzazione e per salvare 38 posti di lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una delicata vertenza in provincia di Napoli, con 38dia rischio. Laspa di Casalnuovo, azienda che produce container, ha annunciato ladelle attività in altre aree, ipotesi che crea incertezza sui livelli occupazionali e determina ricadute negative per l’economia del territorio. Chiediamo quindi l’intervento del prefetto, Michele di Bari, della Regione, del sindaco, Massimo Pelliccia, e degli altri enti locali per la convocazione di unistituzionale, al fine di individuare con l’impresa soluzioni alternative”. Così Antonio Fiore, segretario regionale, dellaCampania, impegnato in prima linea, insieme ai lavoratori, nella mobilitazione in atto.“Ieri mattina – ha proseguito il dirigente sindacale – davanti ai cancelli della fabbrica, dove è stata indetta un’assemblea permanente, abbiamo ricevuto anche la visita del senatore Orfeo Mazzella, membro della commissione parlamentaree Affari sociali e della commisione di inchiesta sulle condizioni diin Italia, che ha avviato una serie di contatti anche con il Ministero, per sollevare la questione nelle sedi istituzionali della Capitale.