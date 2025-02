Cirque du Soleil a Roma | biglietti e date

Leggi su Funweek.it

Ildutorna acon il suo spettacolo “Alegría – In A New Light”, un’esperienza mozzafiato che incanterà il pubblico dal 1° marzo al 13 aprile 2025. Il Grand Chapiteau, allestito a Tor di Quinto, ospiterà decine di rappresentazioni di questo show acclamato in tutto il mondo.“Alegría – In A New Light” è una riedizione completa dello spettacolo originale, presentato per la prima volta nel 1994. Questo capolavoro di arte, musica, suoni, teatro e fantasia ha affascinato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città di 40 paesi. La sua colonna sonora, candidata ai Grammy, è rimasta per 65 settimane consecutive nella Billboard World Music Chart ed è ancora l’album deldupiù acquistato e ascoltato in streaming.La nuova versione di “Alegría” conserva l’essenza e le emozioni dello show originale, ma è stata completamente reinventata per il pubblico di oggi.