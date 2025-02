Cio riconosce provvisoriamente la World Boxing | pugilato verso reintegro a Los Angeles 2028

Leggi su Sportface.it

Passi avanti per la permanenza delalle prossime Olimpiadi di Los: il Comitato olimpico internazionale, infatti, ha riconosciutolacome federazione internazionale. Una decisione importante, quella emersa dall’esecutivo del Cio, che si è riunito quest’oggi da remoto. Questo passaggio riavvicina in maniera importante la boxe al programma della prossima rassegna a cinque cerchi, dopo le vicende degli ultimi anni. Il Cio, infatti, aveva completamente interrotto i rapporti con l’Iba, prima con la sospensione del riconoscimento nel 2019, e poi revocando ufficialmente lo status nel 2023. Per effetto di quella scelta, il Cio aveva organizzato le edizioni di Tokyo e Parigi, ma ha poi chiarito che non avrebbe fatto lo stesso anche a Los.Il Ciola: l’annuncioIl Cio ha spiegato di aver tenuto conto dei vari criteri, sia dal punto di vista sportivo che di governance.