Lapresse.it - Cio, il presidente Bach si dimetterà dal Comitato dopo il 23 giugno

Leggi su Lapresse.it

A partire dal 242025, ildel Cio, Thomas, non farà più parte delOlimpico Internazionale. Ad annunciarlo è stato il Cio in una nota. “IlEsecutivo delOlimpico Internazionale (Cio) ha concordato oggi di accettare le dimissioni deldel Cio Thomasda Membro del Cio, con effettoil 232025. Questo sarà il giorno del passaggio di consegne al nuovodel Cio, che sarà eletto il 20 marzo 2025 a Costa Navarino, in Grecia”.aveva rassegnato le dimissioni questa settimana in seguito al suo annuncio, alla sessione del Cio a Parigi, che non avrebbe cercato una proroga della sua presidenza, nonostante le richieste in tal senso dei membri del. Presidentto resign as an IOC Member after 23 June 2025The IOC Executive Board has agreed to accept the resignation, effective after 23 June 2025—the day of the handover to the new IOC President, elected on 20 March 2025 in Costa Navarino, Greece.