Lanazione.it - Cinque chili di hashish nascosti sotto la ruota di scorta: arrestati

Viareggio, 26 febbraio 2025 – La polizia ha arrestato due marocchini di 40 e 34 anni sorpresi con 5diladidella loro auto. I due, a bordo di una Golf bianca, sono stati fermati in autostrada intorno alle 23 del 25 febbraio scorso, nei pressi dell’autogrill Versilia Ovest, da una pattuglia della Polizia Stradale di Viareggio d’intesa con la Squadra Mobile di Lucca. Durante la verifica dei documenti i due uomini si sono mostrati nervosi, inducendo i poliziotti ad approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione, infatti,ladidel baule dell’auto, sono stati trovatiinvolucri di cellophane, del peso di un chilo ciascuno, per un totale di 5di sostanza stupefacente. I due sono statie portati in carcere a Lucca.