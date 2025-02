Romadailynews.it - Cina: segretario finanziario, IA chiave per sviluppo nuove forze produttive di qualita’ in HKSAR

Hong Kong si impegnera’ a sviluppare l’intelligenza artificiale (IA) come industria di base e a potenziare le industrie tradizionali nel loro aggiornamento e nella trasformazione, ha dichiarato oggi ildel governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (). Nel presentare il bilancio 2025-26 al Consiglio legislativo dell’, Paul Chan ha affermato che l’IA e’ al centro dellodidi. Hong Kong sfruttera’ il vantaggio di “un Paese, due sistemi” e le sue caratteristiche di internazionalizzazione per rendere la citta’ un hub di scambio e cooperazione internazionali per l’industria dell’IA. Chan ha dichiarato che, per guidare e sostenere la ricerca e loinnovativi di Hong Kong e l’applicazione industriale dell’IA, ha stanziato un miliardo di dollari di Hong Kong (circa 128,69 milioni di dollari statunitensi) per la creazione dell’Istituto di ricerca esull’intelligenza artificiale di Hong Kong.