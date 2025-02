Romadailynews.it - Cina: meccanismo per finanziare piccole, micro imprese porta risultati

Gli sforzi dellaper promuovere il coordinamento dei finanziamenti per lestanno gia’ dando i loro frutti, hanno mostrato i dati ufficiali. Da quando, nell’ottobre 2024, e’ stato istituito undi coordinamento per sostenere lenell’ottenimento di finanziamenti, il totale dei crediti concessi ha superato i 10.000 miliardi di yuan (circa 1.400 miliardi di dollari), ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria (NFRA) durante una riunione tenutasi ieri. Dall’avvio deldi lavoro, guidato congiuntamente dalla NFRA e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), sono state visitate oltre 50 milioni di entita’ commerciali, tra cuidi lavoro autonomo.