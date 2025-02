Romadailynews.it - Cina: intensifica applicazione di legge sul cyberspazio

Leggi su Romadailynews.it

Lahato notevolmente gli sforzi per ripulire l’ambiente del, e l’Amministrazione cinese per il(CAC) ieri ha annunciato che nel 2024 sono stati chiusi oltre 10.000 siti illegali. L’anno scorso, le autorita’ deldi tutto il Paese hanno dato priorita’ alla lotta contro le violazioni in questo settore, tra cui la violazione legate ai minori, la violenza online e la diffusione della disinformazione.Nell’ambito di questa iniziativa, hanno convocato a colloquio i rappresentanti di 11.159 siti e piattaforme online e hanno emesso allerte o multe nei confronti di 4.046 siti che risultavano aver commesso violazioni inerenti. Le autorita’ si sono inoltre concentrate sul miglioramento dell’ambiente imprenditoriale online e hanno imposto sanzioni a siti, piattaforme e account online che diffondono informazioni illegali o disturbano la comunicazione online.