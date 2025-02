Romadailynews.it - Cina: Hunan attiva operazioni di soccorso dopo scontro tra imbarcazioni

Leggi su Romadailynews.it

Una foto aerea, scattata da un drone, mostra ledi ricerca e salvataggio sul luogo di una collisione trasul fiume Yuanshui nella cittadina di Qinglang, citta’ di Huaihua, nella provincia centrale cinese dello, oggi 26 febbraio 2025. Le autorita’ dellostanno portando avanti leche la collisione tra le barche ha provocato la morte di due persone e la scomparsa di altre 14, hanno dichiarato oggi i funzionari in una conferenza stampa. L’incidente e’ avvenuto ieri mattina sul fiume Yuanshui, a Qinglang, quando un’imbarcazione per il trasporto di passeggeri si e’ scontrata con una nave per il recupero di rifiuti petroliferi, gettando in acqua le 19 persone a bordo dell’imbarcazione. Tre sopravvissuti sono stati estratti dal fiume e da allora sono stati ricoverati in ospedale.