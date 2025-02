Romadailynews.it - Cina: equipaggio Shenzhou-19 testa con successo robot per controllo condutture su Tiangong

Leggi su Romadailynews.it

L’cinese del-19 a bordo della stazione spaziale orbitanteha recentemente completato il test in orbita di unper l’ispezione delle. Cliccate sul video per saperne di piu’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5931651/5931651/2025-02-26/-19--con--per--su-Agenzia Xinhua