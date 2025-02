Romadailynews.it - Cina: debutta potente motore a metanolo a doppia alimentazione

Leggi su Romadailynews.it

Notizie entusiasmanti! Laha appena presentato unmarittimo a! Perche’ e’ una notizia importante? Per tre motivi: 1. una sostituzione del 95% del2. una riduzione del 7,5% delle emissioni di CO2. E 3. possibilita’ infinite per il trasporto marittimo ecologico! Cliccate per saperne di piu’.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5933864/5933864/2025-02-26/-a--a-Agenzia Xinhua