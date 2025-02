Romadailynews.it - Cina: chiude maggior parco di ghiaccio, neve al mondo con record visite turistiche

Leggi su Romadailynews.it

L’Harbin Ice-Snow World, il piu’ grandea tema sule sulladel, ha chiuso ufficialmente la sua 26ma edizione questa sera nella citta’ di Harbin, capoluogo della provincia piu’ settentrionale della, Heilongjiang, attirando undi 3,56 milioni di, ha dichiarato l’operatore del. L’affluenza di quest’anno ha superato del 31,4% quella dell’edizione precedente, che aveva registrato 2,71 milioni di, secondo i dati dell’Harbin Ice and Snow World Co., Ltd. Nota come la “citta’ del” cinese, Harbin e’ la culla dei moderni sport invernali del Paese e vanta una storia di arte dele dellache risale a oltre sei decenni fa. Ilaffasda anni il pubblico con le sue elaborate sculture die die con il suo coinvolgente programma di intrattenimento invernale.