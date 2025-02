Lettera43.it - Cina, chi sono gli imprenditori dell’hi tech (e non solo) su cui punta Xi Jinping

Non ha radunato generali, comandanti e militari in mimetica. Per prepararsi al meglio alla guerra tecnologica contro gli Stati Uniti, il presidente cinese Xiil 17 febbraio ha convocato a Pechino i principali manager nazionali dell’a hi-. Alcuni ben noti al pubblico occidentale, come l’imprenditore più famoso della, Jack Ma, e il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei. Altri – a dire il vero la maggior parte – sconosciuti o quasi. Xi ha rassicurato gli ospiti, promettendo che il governo proteggerà il settore privato, e ha lasciato intendere che il futuro della Repubblica popolare dipende da loro più che da chiunque altro. Con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca, infatti, nessuno oltre la Muraglia sa bene cosa aspettarsi nei prossimi quattro anni. Certo, il Dragone ha imparato a contenere l’effetto dei dazi, ma per riuscirci del tutto deve iniziare a camminare con le sue gambe.