Romadailynews.it - Cina: al via a marzo attivita’ di scambio tra due sponde dello Stretto

Leggi su Romadailynews.it

Una portavoce dellacontinentale oggi ha annunciato che asi terranno in tutta il territorio una serie diditra le due. Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha annunciato in una conferenza stampa che il primo festival della cultura popolare e degli sport tra le duesi terra’ nella citta’ di Shanwei, nella provincia del Guangdong. A Zhengzhou, capoluogo della provinciaHenan, si terra’ una grande cerimonia per venerare il leggendario antenato Huangdi del popolo cinese. A Guangzhou verra’ inaugurato un programma ditra giovani tra le dueper sostenere lo sviluppo della gioventu’ di Taiwan e contribuire alla creazione di progetti imprenditoriali per i giovani di Taiwan.