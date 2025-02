Sport.quotidiano.net - Ciclo Virtus, un mese per capire chi sei

La stagione dellasta per entrare nella parte decisiva. Chiusa la questione coppe - la Supercoppa è ormai lontanissima anni luce, la Coppa Italia con l’amarezza per quel che riguarda la prestazione di Torino con Milano - resta l’Eurolega. Da onorare e migliorare anche per rientrare nel novero delle squadre 18-20 che siano, russe o non russe, che parteciperanno alla prossima edizione di quella che è la più importante manifestazione continentale per club. L’unico reale obiettivo che rimane ai bianconeri è e resta però il campionato. Potrebbe ripetersi l’eterna sfida trae Milano sulla carta, ma la Coppa Italia e una classifica di serie A così compatta, confermano come il duopolio potrebbe essere interrotto specie se squadre come Trapani, Brescia e sopratutto Trento, fresca vincitrice della coccarda tricolore a Torino e solitaria capolista, confermeranno quanto di buono stanno facendo.