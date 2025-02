Lettera43.it - Ciclismo, la Rai non trasmetterà il Giro delle Fiandre e l’Amstel Gold Race

Gli amanti delsono già sul piede di guerra e il bersaglio è la Rai. Il servizio pubblico, infatti, non è riuscito ad ottenere i diritti televisivi per trasmettere in chiaro duecorse più famose e affascinanti di inizio stagione. Si tratta dele, soprattutto, del. La prima è la corsa d’apertura del cosiddetto TritticoArdenne mentre l’altra è la seconda classica Monumento della stagione, che da calendario si terrà dopo la Milano Sanremo. Uno smacco non indifferente per milioni di appassionati in tutta Italia, che non potranno seguire la corsa a meno di non dotarsi di un abbonamento alla piattaforma pay tv e streaming di Discovery. Proprio Discovery ed Eurosport hanno ufficializzato «l’esclusiva assoluta italiana» dei due eventi.Mathieu van der Poel esulta dopo la vittoria al2024 (Getty Images).