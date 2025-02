Bergamonews.it - “Ciarlatani”, teatro della vita tra essere ed apparire

Bergamo. Attori di uno spettacolo che diventano mascherequotidianità, doveedsi intersecano in una scena in formazione del complesso. Sono i “” protagonisti dell’omonimo spettacolo di Silvio Orlando, in cartellone fino a domenica 2 marzo nell’ambitoStagione di ProsaFondazioneDonizetti.Lo spettacolo, scritto e diretto dallo spagnolo Pablo Remòn, nasce da una dimensione teatrale che guarda anche al romanzo ed al cinema, tipi di narrazione diversi (e capitoli in parte indipendenti) che sovrappongono, come scatole cinesi, storie raccontate in parallelo, dove flashback e piani compositi si muovono tra sogno e illusione. Tra aspirazioni e consapevolezzarealtà si muovono Anna Velasco (una sicura Blu Yoshimi), insegnante di pilates e soprattutto attrice con una carriera in stallo (tra gag, momenti di riflessione e visioni oniriche) alla ricerca del grande personaggio da interpretare, e Diego Fontana (uno splendido, per bravura mimica e presenza scenica, Silvio Orlando), regista di successo di film commerciali che, dopo un incidente aereo, vorrà ripensare alla propria carriera, nonostante abbia l’opportunità di lavorare in una grande produzione.