Bergamonews.it - Ciarlatani, Cinema e psicologia, cineforum e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su Bergamonews.it

Lo spettacolo “” con Silvio Orlando al Teatro Donizetti,al Conca Verde,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca mercoledì 26 febbraio.Ecco gli appuntamenti.alle 20.30 al Teatro Donizetti, a, andrà in scena lo spettacolo “”, di Pablo Remón (traduzione italiana Davide Carnevali da Los Farsantes), vede protagonisti Silvio Orlando, Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi.Verrà proposto in replica giovedì 27 alle 20.30; venerdì 28 alle 20.30; sabato 1 marzo alle 20.30 e domenica 2 alle 15.30.alle 20.30 alConca Verde disi terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “”. Verrà proposta la visione del film “Confidenza”, di Daniele Luchetti.