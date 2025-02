Ilrestodelcarlino.it - ’Ciao’: la rassegna per la creatività

Sarà il palco dell’Arena del Sole di Bologna ad accogliere lo spettacolo ’Ciao -Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e’ il 4 marzo, giorno del compleanno del grande artista bolognese. A condurre la serata-evento l’attrice e presentatrice Drusilla Foer. Un’occasione per premiare artiste e artisti che hanno saputo innovare e dare valore alla scena pop. A Paolo Benvegnù, scomparso il 31 dicembre dello scorso anno, è stato assegnato il Ballerino Dalla per la categoria Artista. Sarà Luca Roccia Baldini a ritirare il riconoscimento con I Paolo Benvegnù, che suoneranno assieme a Irene Grandi e Brunori Sas. Proprio Brunori ha cantato a Sanremo ’L’anno che verrà’, dedicando l’esibizione a Benvegnù. A ’Il morso di Tyson’ di Brunori Sas andrà il Ballerino Dalla per la categoria Canzone.