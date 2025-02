Iltempo.it - "Ci sono feriti a terra": Germania, spari davanti al tribunale di Bielefeld

È scattata una vasta operazione di poliziaalregionale didopo che, secondo quanto riporta Bild,stati sparati colpi di arma da fuoco. Testimoni oculari hanno riferito che diverse persone giacciono ferite a. Presso ildistrettuale è in corso il processo per l'omicidio dell'ex pugile Besar Nimani, assassinato lo scorso marzo. Il presunto assassino, Hüseyin Akkurt, è stato arrestato a Bruxelles a metà luglio. Un altro sospetto è ancora latitante. I due, secondo l'accusa, avrebbero sparato sedici colpi contro l'ex campione di pugilato, ferendolo a morte. Apparentemente, dietro l'omicidio c'è una violento alterco avvenuto in passato. Durante l'udienza di questa mattina, all'improvviso, all'esterno dell'edificio,risuonati degli