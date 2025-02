Dayitalianews.com - Ci sarà anche la pontina Hymara al San Marino Song Contest 2025. Il vincitore andrà all’Eurovision Song Contest

Il Sanha ufficialmente svelato i venti artisti che si sfideranno sul palco del Teatro Nuovo di Dogana l’8 marzo per conquistare il pass per l’Eurovisiondi Basilea, in programma il 13, 15 e 17 maggio. Tra i partecipanti spicca il nome di Gabry Ponte, il celebre DJ e produttore che ha già lasciato il segno sul palco del Festival di Sanremo con la sua hit “Tutta l’Italia”.Oltre a Ponte, la lineup include Bianca Atzei, Marco Carta, Pierdavide Carone, Silvia Salemi e Luisa Corna, insieme a talenti emergenti e artisti internazionali. Grande entusiasmoper, la cantante di Aprilia che rappresenterà la provincia di Latina in questa prestigiosa competizione.I venti artisti in gara: chi volerà a Basilea?Di seguito l’elenco completo degli artisti che si contenderanno l’accesso:Bianca Atzei (Italia) – “Testacoda”Besa (Albania) – “Tiki tiki”Boosta (Italia) – “BTW”Vincenzo Capua (Italia) – “Sei sempre tu”Pierdavide Carone (Italia) – “Mi vuoi sposare?”Marco Carta (Italia) – “Solo fantasia”Luisa Corna (Italia) – “Il giorno giusto”Curli (Svezia) – “Juliet”Elasi (Italia) – “Lorella”(Italia) – “Tómame las manos”King Foo (Slovenia) – “The Edge of the world”Paco (San) – “Until the end”Gabry Ponte (Italia) – “Tutta l’Italia”Questo e Quello (Italia) – “Bella Balla”Silvia Salemi (Italia) – “Coralli”Angy Sciaqua (Belgio) – “I”Taoma (Italia) – “NPC”Teslenko (Ucraina) – “Storm”The Rumpled (Italia) – “You Get Me So High”Giacomo Voli (Italia) – “Ave Maria”Francesco Facchinetti e Flora Canto alla conduzioneA guidare il Sansaranno Francesco Facchinetti e Flora Canto, con il supporto speciale di Cristiano Malgioglio, che farà incursioni nel corso della serata.