Chris Pratt promette di onorare la sua promessa sul ritorno di Star-Lord

dila suasuldiSembra che potremmo rivedere lodiin Avengers: Doomsday e/o Secret Wars dopo tutto. Guardians of the Galaxy Vol. 3 è sempre stato pensato per essere l’ultimo film di GOTG (almeno per il prossimo futuro), ed è stato un degno saluto per la squadra, ma ha anche gettato le basi per ildi alcuni personaggi.Una scena post-credit ha introdotto una nuova incarnazione dei Guardiani guidata da Rocket Raccoon, e l’altra ha stuzzicato la possibilità di un’avventura da solista di, con Peter Quill () che torna sulla Terra per ricongiungersi con suo nonno.Il regista James Gunn ha già parlato di quel titolo finale “The LegendaryWill Return“, e ci sono (o c’erano) effettivamente piani provvisori in atto per uno spin-off incentrato sull’avventura di Quill che prova a adattarsi alla vita su Terra.