Choc Arezzo Parigi volta pagina | Abbiamo steccato ma ci rifaremo

Fa male. C’è poco da girarci attorno. La sconfitta contro l’non porta disperazione in casa Rimini, ma nemmeno buonumore. Soprattutto per come è arrivata. Senza lottare, quasi con un filo sottile di rassegnazione. "Nongiocato la partita che avevamo preparato – lo dice subito Giacomo, aretino doc – e nemmeno quella che ci saremmo aspettati viste le ultime prestazioni. Diciamo che l’l’ha messa un po’ sull’‘ignoranza’ ed è diventata una gara particolare. Non so, ma credo che si sia giocato un tempo effettivo di 45 minuti a dire tanto. Queste non sono scuse, però è stata una partita particolare". Di certo la squadra di Bucchi è stata più brava a sfruttare le occasioni avute. "E’ così, ma non ci buttiamo giù. Si riparte e si lavora per preparare la prossima partita".