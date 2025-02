Quifinanza.it - Chievo Verona fallito, rinvio a giudizio per Luca Campedelli: false plusvalenze per 35 milioni

Leggi su Quifinanza.it

L’ex presidente delè accusato di aver messo in atto un “meccanismo fraudolento” per simulare un “finto benessere economico” dell’ormai defunto club; un sistema che includeva anchefittizie. Per questo motivo, la Procura diha chiesto oggi ila processo per bancarotta fraudolenta nei confronti dell’ex presidente. Dopo due decenni di successi, ilha cessato di esistere nel calcio nell’estate del 2021. Una nuova realtà, guidata dall’ex bomber Sergio Pellissier, si sta facendo strada nelle serie minore e questa stagione gioca in Serie D.LeLe indagini sul fallimento del, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno portato alla luce un sistema attraverso cui l’ex presidente e proprietario della Paluani, usando, avrebbe mascherando il dissesto finanziario e l’erosione del patrimonio del club, permettendo aldi iscriversi regolarmente al campionato di calcio.