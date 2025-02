Ilgiorno.it - Chiesa, canonica e oratori visitati dai malviventi

Il parroco don Roberto Abbà era ina recitare il rosario e i ladri, probabilmente proprio in quel momento, sono penetrati nel complesso parrocchiale aggirandosi indisturbati tra la, lae l’o a caccia di qualcosa da rubare. L’episodio è avvenuto a San Rocco al Porto in un orario indefinito tra la serata lunedì e le prime ore del mattino di ieri: gli sconosciuti sono entrati nel tempio cittadino, ma non hanno rubato nulla mentre poi si sono spostati nella casa del parroco. Ma anche qui non è stato sottratto alcunchè perchè il sacerdote vive a Guardamiglio. Il blitz è proseguito nell’o dove ihanno avuto accesso dopo aver forzato una porta. Qui hanno trovato una cassetta, trafugando circa 40 euro, e poi sono scappati. Solo ieri mattina i volontari, aprendo la, si sono accorti dell’incursione ed hanno dato l’allarme.