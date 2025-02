Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini verso il processo: è accusata dell’omicidio di entrambi i neonati

Parma, 26 febbraio 2025 – La procura ha terminato le indagini preliminari su, ora l’indagata ha 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltata (di nuovo) o produrre una memoria difensiva, dopo di che i pm chiederanno il rinvio a giudizio. La ragazza di 21 anni èe della soppressione dei cadaveri ditrovati morti che ha partorito in circa 16 mesi tra maggio 2023 e agosto 2024. Per lei, dunque, la procura vuole a chiedere il. Fine delle indagini L'avviso di fine indagine è stato notificato al difensore, avvocato Nicola Tria. La ragazza è ai domiciliari dal 20 settembre: da gennaio è tornata nella villetta a Vignale di Traversetolo dove sono stati trovati i piccoli corpi, casa alla quale sono stati tolti i sigilli dopo tutte le analisi del reparto Ris dei carabinieri.