Chiara Petrolini si chiude l’indagine | contestati i reati di omicidio dei 2 figli e di soppressione di cadaveri

Sisu, accusata di aver ucciso e nascosto i suoiappena nati. Secondo la procura di Parma la ragazza aveva premeditato tutto: far nascere e poi sopprimere il neonato che aveva in grembo.La vicenda di, finita ai domiciliari dopo l’arresto, è accusata di infanticidio solo per il primoo, quello nato il 7 agosto che sarebbe morto dopo il taglio del cordone ombelicale che provocò un’emorragia. Con la chiusura delle indagini però la posizione della studentessa si è aggravata, poiché è accusata di due infanticidi e didi, in quanto entrambi i corpicini furono sepolti nel giardino della villetta di Traversetolo, in provincia di Parma, dove è tornata a vivere.La ragazza adesso ha 21 giorni per rilasciare le sue deposizioni in un interrogatorio o per depositare una memoria tramite i suoi avvocati, dopodiché i pm potranno chiedere il processo.