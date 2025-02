Chiara Petrolini chiusa l’indagine sulla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto due figli neonati L’avvocato | Senza relazioni esterne non ci riproverà

Leggi su Open.online

La procura di Parma ha chiuso le indagini preliminari su. Ladi duplice omicidio e soppressione di cadi di due, da lei partoriti – a distanza di un anno l’uno dall’altro, all’insaputa di tutti – e sepolti nel giardino della villetta familiare, a Vignale di Trsetolo, in provincia di Parma. Si avvicina, dunque, il processo. L’avviso di fine indagine è stato notificato al difensore della giovane,Nicola Tria.si trova attualmente ai domiciliari, e ieri – martedì 25 febbraio – la Cassazione – accogliendo il ricorso di Tria – ha annullato con rinvio a un nuovo Riesame la decisione della custodia in carcere. «Ci credevo in questa decisione, l’ordinanza del Riesame che disponeva il carcere aveva dei vizi che ho evidenziato nel mio ricorso – dice a la Repubblica -.