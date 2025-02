Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, chiusa l’indagine: “Ha ucciso i due figli neonati e soppresso i cadaveri”

Leggi su Thesocialpost.it

Le indagini preliminari sul caso di, la 22enne di Traversetolo (Parma) accusata di averduepartoriti in segreto e di averne occultato i corpi nel giardino della villetta di famiglia, sono state ufficialmente chiuse dalla procura di Parma. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato al suo legale, l’avvocato Nicola Tria.Leggi anche:, la Cassazione deciderà se deve andare in carcere o noLa giovane, agli arresti domiciliari dal 20 settembre, attende ora la prossima fase del procedimento giudiziario. La Corte di Cassazione, intanto, ha annullato la decisione sulla custodia in carcere, rimandando il caso al tribunale del Riesame di Bologna per una nuova valutazione.L’inchiesta ha avuto inizio dopo il ritrovamento dei resti di due, uno partorito il 7 agosto 2024 e l’altro il 12 maggio 2023.