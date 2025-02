Ilgiorno.it - Chiara Ferragni il ritorno alle sfilate milanesi per i 30 anni di Dsquared: i selfie con Annalisa e Anna Pepe e il look chic con top nero e schiena nuda

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 febbraio 2025 – Ildi. Nelle scorse ore l’imprenditrice digitale è stata ospite dell’evento targato² a Milano, per celebrare i 30del brand. L’influencer, in un elegante topcon frange ricoperte di paillettes e, è stata una delle celebrities più fotografate. A precedere la partecipazione dell’imprenditrice digitale allo show kolossal del brand di moda fondato dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten una cena in famiglia con la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca(quest’ultima in dolce attesa del suo secondo figlio), da lei definite “il mio tutto”. IlSeduta nel front rowè apparsa sorridente e rilassata, capelli raccolti a evidenziare gli orecchini neri e luccicanti.