Chiara Ferragni il ritorno alla Fashion Week di Milano Una grande emozione

Dopo un anno e mezzo di assenza,torna in front rowda poco apertasi nel capoluogo lombardo, e lo fa per Dsquared2, un brand che l’ha accompagnata fin dagli albori della carriera nel mondo della moda, e che aveva indossato anche nell’ultima apparizione ai CNMI SustainableAwards 2024.Pantalone nero con dettagli cut-out e top nero con scollo all’americana e schiena nuda, con frange ricoperte di paillettes, l’imprenditrice digitale affronta il suocon, nella sfilata in via Rubattino con cui Dsquared2 festeggia i suoi 30 anni. “È bellissimo essere qui, sono emozionata – le sue parolestampa – ho ritrovato tante persone felici di vedermi”.prova così a ripartire dopo un periodo davvero difficile, iniziato con il cosiddetto “pandoro gate”, proseguito con il divorzio da Fedez e terminato con le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta storia dell’ex marito con Angelica Montini e sui presunti tradimenti dell’influencer.