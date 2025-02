Tvzap.it - Chiara Cainelli, la frase gravissima su Helena: gieffine scioccate

News tv., lasu– La Casa del Grande Fratello appare divisa in due schieramenti: da un lato, c’è quello capitanato da Shaila Gatta, dall’altro, quello daPrestes. La rivalità tra le due va avanti sin dall’inizio del gioco: c’era di mezzo allora la gelosia nei confronti di Lorenzo Spolverato, attuale compagno della ballerina. Oggi i motivi del contrasto sono altri, lo sappiamo, e in un recente confronto con Zeudi Di Palma e, quest’ultima si è lasciata scappare unamolto forte sulla modella brasiliana. Per tanti si è trattata di un’esternazione del tutto fuori luogo, eccessiva. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Iago dopo la sua eliminazioneLeggi anche: “Grande Fratello”, Stefania Orlando torna nella Casa, lasuNon è la prima volta nella Casa del “Grande Fratello” chePrestes viene presa di mira.