Chi vota agli Oscar? Le regole dell’Academy

«And thegoes to.». Tra le frasi più iconiche del cinema mondiale, precede di poco il nome dell’attore, del regista o del professionista dello spettacolo insignito ogni anno dell’ambito premio cinematografico. Un riconoscimento assegnato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles, organizzazione formata da celebrità americane e internazionali con sede a Beverly Hills, in California. La cerimonia di gala al Dolby Theatre è però solo l’ultimo atto di una selezione che ha inizio diversi prima con lazione dei film dapprima per le nomination e, in un secondo momento, per decretare il vincitore della cinquina o, nel caso del miglior film, tra i 10 candidati.Chie come si entra nell’AcademyIl palco del Dolby Theatre (Getty Images).Ad avere diritto di voto per i premisono solamente i circa 10.