Chi potrebbe succedere a Papa Francesco?

Le speculazioni sulla successione astanno crescendo, nonostante il Vaticano abbia smentito che ilpossa dare le dimissioni e rinunciare all’incarico (come fece il suo predecessore Benedetto XVI) però i problemi di salute del Pontefice non fanno ben sperare.I cardinali sono più divisi che mai, rendendo questa possibile elezionele una delle più imprevedibili della storia recente.Attualmente, il Collegio è composto da 253 cardinali, ma solo 140 di essi, avendo meno di 80 anni, sono eleggibili per la votazione. Tra ibili, spiccano due figure italiane: il cardinale Pietro Parolin, 70 anni, Segretario di Stato Vaticano, noto per la sua esperienza diplomatica, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e inviato speciale delper la guerra in Ucraina.