Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 26 febbraio 2025 su Rai 3

Leggi su Tpi.it

Chi?, ledel 26su Rai 3Questa sera – mercoledì 26– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Sono state ritrovate alcune ossa e un paio di occhiali vicino al depuratore di Gravere, proprio dove il cellulare di Mara Favro aveva agganciato l’ultima cella prima di spegnersi: sono di Mara? Sarà ospite di Federica Sciarelli il fratello Fabrizio. E poi la morte di Pierina Paganelli: nei prossimi giorni si saprà se sulle chiavi che Pierina teneva in mano ci siano tracce utili per risalire all’assassino. Ma ci sono altri oggetti che non sono stati repertati.La morte di Andrea, lo studente di informatica all’Università di Perugia: continuano ad arrivare a “Chi?” segnalazioni su possibili account di Andrea nel mondo del dark web.