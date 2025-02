Cultweb.it - Chi erano le Forty Elephants, le donne criminali più famose della Londra del diciannovesimo secolo

Leggi su Cultweb.it

Lesono state una delle bandeal femminile piùstoria britannica. Attive per oltre un, dalla fine del XIXfino agli anni ’50 del XX, hanno operato principalmente ae nelle aree circostanti. La loro specialità era il furto organizzato, con una precisione e un’efficienza che spesso superavano le capacità delle bande maschili dell’epoca. Per quanto riguarda il loro nome, invece, deriva direttamente dal quartiere londinese di Elephant and Castle, un noto centro urbano che fungeva da base operativa.A capo del gruppo c’era una leader, spesso chiamata queen o queen of thieves, ed aveva il computo supervisionare le operazioni, garantendo anche la disciplina tra i membri. Tra le leader più celebri si ricorda Alice Diamond, che ha guidato la banda negli anni ’20 distinguendosi per la sua astuzia e il pugno di ferro.