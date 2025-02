Lettera43.it - Chi era Tetiana Kulyk, la giornalista ucraina uccisa nel raid russo a Kyiv

Leggi su Lettera43.it

Un attacco nella notte tra il 25 e il 26 febbraio con droni russi sulla regione diha causato la morte didell’agenzia di stampaUkrinform, e di suo marito, il chirurgo Pavlo Ivanchov. La loro abitazione, situata nel distretto di Bucha, è stata colpita provocando un incendio. Membro dell’Unione nazionale dei giornalisti dell’aveva lavorato anche per il Central Channel (Kdtrk) e la tv pubblica, dopo essersi formata presso l’Università nazionale della cultura e delle arti. Negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale di Ukrinform, era inoltre nota per il suo lavoro nel programma Nazione degli invincibili, dedicato alla resistenza. La sua morte porta a 98 il numero di operatori dell’informazione uccisi dall’inizio dell’invasione russa, secondo l’Institute of Mass Information dell’