Chi era Mauro Rostagno che Roberto Saviano racconta su Sky in una nuova docuserie

Va in onda a partire da oggi su Sky Documentaries e Now. L’uomo che voleva cambiare il mondo, lain due parti prodotta da Sky Original e Palomar in cuici porta alla scoperta di una delle figure più sottovalutate in materie di lotta alla mafia:, sociologo, attivista, giornalista e grande comunicatore, tragicamente ucciso da Cosa Nostra a soli 46 anni.nasce a Torino nel 1942 da due dipendenti Fiat. Non riesce subito a conseguire il diploma liceale poiché a 18 anni si sposa e ha una bambina, ma poco dopo lascia entrambi per andare prima in Germania e poi in Inghilterra, dove svolge lavori saltuari per mantenersi; riesce a diplomarsi a Milano e partemente per la Francia, dalla quale verrà però espulso poco dopo per la sua partecipazione a una protesta giovanile.