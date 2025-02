Dilei.it - Chi è Rania Zeriri, da popstar a clochard ad Avellino: “Segnata dalla morte della mamma”

Ci sono eventi nella nostra vita che ci spezzano, e talvolta ci conducono su strade inimmaginabili: questa è la storia di, giovane donna famosa in Olanda, il suo Paese, dove aveva raggiunto una fama da. Ma per lei il destino aveva in serbo un dolore antico: dopo la perdita, aveva fatto perdere le sue tracce, fino a quando non è stata trovata in strada ad. Oggiè al sicuro, aiutata dalle istituzioni. Ma chi è questa giovane donna che aveva tutto e – improvvisamente, come una leggera brezza sulla scacchiera del destino – poi niente?La storia di, chi è laolandese? Oggi vive daUna carriera ben avviata, la fama in patria, unadi 39 anni (è nata a Enschede il 6 gennaio 1986). Figlia di madre olandese e di padre algerino, ha iniziato a studiare musica nel 2010, al Conservatorio di Enschede: nata con una particolarità alle corde vocali (un problema congenito), la sua è una voce scura e profonda, il risultato di un’operazione che le ha causato difficoltà nell’affrontare le note alte e nel falsetto.