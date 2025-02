Quotidiano.net - Chi è Nataly Ospina, la nuova fidanzata di Ezio Greggio

Leggi su Quotidiano.net

Nuovo amore per. Il comico, nato a Cossato (Biella), il 7 aprile 1954, è diventato celebre soprattutto per la conduzione di “Striscia la notizia” fin dalla prima edizione. Il Tg satirico di Canale 5 è ormai, da decenni, un appuntamento fisso dell’access prime time a partire dal dicembre del 1988. Il presentatore tv – e attore e regista – negli ultimi mesi ha presentato al pubblico la suacompagna,.Chi è, ladiLaha 35 anni ed è una food influencer colombiana, nata a Medellin e che vanta circa un milione di followers su Instagram. "Eating is my full-time job", "Mangiare è il mio lavoro a tempo pieno" è la descrizione che accompagna la sua bio su Instagram. Chef personale, sul social, prepara ricette italiane con outfit molto sensuali e variando tra ricette personali e altre personalizzate (dalle linguine alle vongole alla pizza cake, a più strati che assume quasi l’aspetto di una lasagna).