Metropolitanmagazine.it - Chi è la misteriosa moglie di Beppe Carletti e madre dei figli Elena e Davide

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Unadonna è ladi, frontman di Nomadi, che ha sempre tenuto massimo riserbo sulla sua vita privata, eccetto rare dichiarazioni sulla compagna di vita. Oggi il musicista sarà ospite della terza puntata settimanale de La Volta Buona, in onda oggi su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Sulla donna al fianco da tantissimi anni del tastierista dei Nomadi sono pochissime le informazioni circolanti in rete e rari gli scatti condivisi online dal celebre marito. Nel corso di un’intervista aveva dichiarato sulla: “Non vorrei nessun’altra, è l’amore della mia vita”. Dal matrimonio sono arrivati dueche hanno resoben quattro volte nonno. Riguardoha conseguito una laurea Lingue e Letterature straniere e si è specializzata seguendo un Master universitario in Scienze e tecniche dello spettacolo.