Chi è Heidi Reichinnek, la nuova star della sinistra tedesca

Per inquadrare il personaggio basta dare una occhiata ai tatuaggi che ha su braccio e avambraccio sinistro: Nefertiti con maschera antigas e Rosa Luxemburg, rispettivamente eredità del periodo studentesco passato in Egitto al tempo delle Primavere arabe e simbolo femminile per eccellenza dell’universo marxista e antimilitarista.è il nuovo voltodura e pura, quella che i sondaggi avevano data morta lo scorso anno, dopo la separazione tra Linke e Bündnis Sahra Wagenknecht, e che invece è più che resuscitata il 23 febbraio, conquistando quasi il 9 per cento a livello nazionale. Se la Linke è viva e vegeta lo deve appunto anche alla 36enneSassonia Anhalt, ex Germania Est, che da un anno a questa parte guida il partito al Bundestag.(Getty Images).