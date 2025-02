Quotidiano.net - Chi è Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi, presto mamma del suo primo figlio

Con un tenerissimo video in bianco e nero, via Instagram,ha annunciato la gravidanza dellae l’arrivo del loro, accompagnato da queste dolci parole: “Un’emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”., chi è ladiSi vociferava di un bimbo in arrivo per la coppia, nelle scorse settimane, e poi è arrivata la conferma dei due diretti interessati, via social. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli amici e dai fan, con centinaia di commenti e migliaia di ‘cuoricini’ sotto al video. Proprioaveva ammesso cheera stato il suoe unico amore. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano ragazzini: “È stato il mio unico amore nella vita, ci siamo conosciuti quando avevamo 14 anni e ne è nata una storia folle”.