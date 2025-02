Linkiesta.it - Chi ci sarà al prossimo Terraforma Exo?

ha rivelato oggi i primi nomi della lineup della nuova edizione del festival, con artisti caratterizzati da un’attenta ricerca sonora contemporanea. Milano è il fulcro del festival, e vede il Giardino della Triennale Milano e il contesto verde del Parco Sempione come scenari privilegiati. Un’ecologia urbana che dialoga con il paesaggio sonoro, creando un’esperienza immersiva per il pubblico.Le prime date disi terranno a Milano tra il 28 e il 29 giugno. In questa occasione si esibiranno The Drum and The Bird, la collaborazione musicale nata tra il gruppo di ricerca multidiscipliare Forensic Architecture – che utilizza tecniche e tecnologie architettoniche per indagare casi di violenza di stato e violazioni dei diritti umani in tutto il mondo – e il produttore e dj based in Berlino Bill Kouligas, fondatore dell’etichetta Pan.