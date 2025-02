Ilfattoquotidiano.it - Che figuraccia in Formula 1: blackout improvviso durante i test in Bahrain. Macchine ai box e piloti con le torce del telefono

Un guasto elettrico inin vista della nuova stagione di1 ha portato alsu tutto il circuito di Sakhir per circa 40 minuti. È stata quindi sventolata la bandiera rossa che ha costretto le monoposto a tornare ai box. “Abbiamo un’interruzione di corrente in tutto il circuito. Tutte le auto sono tornate ai box”, ha informato su X l’account ufficiale della1. Unaepica per il Circus, dopo la presentazione sfarzosa e pacchiana in quel di Londra, che ha scatenato una serie di sfottò.La Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha ironizzato sull’accaduto postando un’immagine totalmente nera, accompagnata dal messaggio: “Scene in diretta dal”. Anche Oscar Piastri, pilota della McLaren e compagno di scuderia di Lando Norris, ha pubblicato un tweet dal tono scherzoso chiedendosi: “Chi ha spento le luci?”.