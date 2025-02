Quotidiano.net - ‘Che Dio ci aiuti 8’ debutta il 27 febbraio 2025 su Raiuno

Roma, 26– Giovedì 27è prevista la prima puntata dell’ottava stagione della celebre serie tvDio ci’, una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Che cosa vedremo nella nuova stagione? Ecco alcune anticipazioni. Trama e castdi “Che Dio ci8” Suor Costanza ci sarà? Sì. In realtà si tratta di un’autentica sorpresa perché il personaggio non avrebbe dovuto essere presente nel cast. L’attrice Valeria Fabrizi, che interpreta Suor Costanza, per amore del pubblico è riuscita a mantenere il personaggio. In sede di intervista, infatti, ha dichiarato: “Ho convinto tutti che, senza di lei, il pubblico ci sarebbe rimasto veramente male. Alla fine eccomi qui”. Uno dei cambiamenti importanti della fiction, che coinvolgeva il personaggio di Suor Costanza, madre superiora di un convento di Assisi, riguarda la location.