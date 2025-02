Metropolitanmagazine.it - Che cos’è la red lip theory (e perché le attrici sul red carpet dei SAG Awards l’hanno seguita)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli Screen Actors Guild2025 non sono stati solo una celebrazione del talento cinematografico, ma anche una passerella di stile e bellezza. Tra gli abiti mozzafiato e le acconciature impeccabili, un trend ha catturato l’attenzione di tutti: il rossetto rosso. Da Selena Gomez a Keke Palmer, passando per Mikey Madison, molte star hanno scelto questa tonalità iconica, dando vita a un fenomeno che va ben oltre il semplice make-up.SAG2025: torna il rossetto rosso dopo il trend virale della red lip(e il suo significato nascosto)Maproprio il rosso? La risposta potrebbe trovarsi in una tendenza virale su TikTok, la “red lip”, che sostiene che un rossetto rosso, indossato senza un trucco eccessivo, possa esaltare la pelle e aumentare la sicurezza in sé stessi.